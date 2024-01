SVT : succès de la semaine de la santé au collège Aubrac de Livry-Gargan

Enjeu éducatif majeur, la santé des élèves est au cœur d’une semaine banalisée au collège de Lucie-Aubrac de Livry-Gargan (93). Rabiha Elmam et Thomas Berthilier, enseignants de SVT, coordonnent ces temps forts qui mobilisent des acteurs au-delà de l’établissement. Addictions, sexualité, gestes de premiers secours sont abordés de différentes manières avec les collégiens. Des élèves élus ambassadeurs de santé participent aussi à l’organisation de la semaine.

Quel est le principe de cette semaine de la santé ?

Nous avons lancé la semaine de la santé en 2021, à la suite de la crise sanitaire et du confinement associé. Ce dernier a vraiment mis en avant l’importance de la santé des élèves, au sens large, et aux éducations qui lui sont associé. Ainsi, à partir d’un sondage anonyme de diagnostic des connaissances autour de la santé de nos élèves et de leurs familles, mais aussi de leurs ressentis vis-à-vis de leur santé et de leurs demandes, nous avons lancé en mai 2021 notre première édition de la « Semaine de la santé ». Cette dernière a pour objectif de promouvoir la santé de nos élèves, en leur proposant des ateliers adaptés au niveau de chacun et sur différentes thématiques associées à la santé : l’alimentation et la nutrition, le sommeil, les addictions, le mode de vie ou encore la sexualité et la vie psycho-affective. L’édition 2023 de notre « Semaine de la santé » au collège Lucie Aubrac a eu lieu entre le lundi 22 mai et le vendredi 26 mai 2023 et 188 heures d’interventions y ont eu lieu. En complément, des séances ont eu lieu en amont de cette semaine ciblée afin de préparer par exemple les interventions sur le petit-déjeuner, ou encore la formation aux Gestes qui Sauvent (GQS) de tous nos élèves de 5èmes et 3èmes.

Certaines interventions sont encadrées par des personnels de l’établissement, d’autres par des personnels des centre municipaux de Santé des deux villes auxquelles notre établissement est rattaché (Sevran et Livry-Gargan), d’autres enfin par des comédiens lors de « théâtres forums » ou d’associations nationales comme eEnfance.

Que font les élèves au cours de l’escape-game ?

L’Escape Game « Nutrition » est une création de ma collègue Rabiha Elmam et de moi-même, tous deux professeurs de SVT et à l’origine de cette « Semaine de la santé ».

L’objectif pour les élèves est de reconstituer le menu d’un sportif afin d’ouvrir le coffre et remporter cet escape game. Il s’appuie sur des lectures d’affiches, de valeurs nutritionnelles sur des produits de consommation courante, des calculs du nombre de carreaux de sucre dans une portion de divers produits, des recommandations nutritionnelles journalières mais aussi de s’informer sur les conséquences du tabagisme au sens large ou de la sédentarité par exemple. Pour cela 3 différents parcours Genially ont été créés, correspondant aux 3 scénarios de l’escape game, des affiches sur les différentes thématiques ont été collectées auprès de Santé Publique France, de la fondation ARC ou encore de Manger-Bouger.

Les élèves suivent un parcours sur la tablette nécessitant à chaque question des interactions avec leurs pairs et des éléments présents dans la salle, afin d’avancer de question en question et de finir par reconstituer le menu d’un sportif professionnel pour ouvrir le dernier coffre qui est lui, bien réel.

Quel ont été l’engagement et le retour des élèves ?

Lors des précédentes éditions, les élèves bénéficiaient de ces séances de sensibilisation qui prenaient la forme d’expositions, de débats, de théâtres-forums, de jeux sérieux ou encore d’échanges sur certaines thématiques. Ils sont majoritairement intéressés par ces thématiques et assez participatifs en séances.

Dès cette année nous allons permettre aux élèves volontaires d’être acteur de cette semaine et de proposer des séances à destination de leurs pairs.

Suite à la dernière édition de la « Semaine de la santé », nous avons proposé à l’ensemble de nos élèves et de leurs familles un questionnaire anonyme pour évaluer l’impact d’un tel projet.

Nous considérons donc que cette semaine de la santé a un impact positif sur nos élèves et est donc vouée à être pérennisée dans notre établissement et développée tout autour.

Dans quelle mesure pensez-vous que ce type d’approche peut contribuer à sensibiliser les élèves sur des questions de santé, et comment cela peut-il être intégré dans leur parcours éducatif ?

Avant, comme dans beaucoup d’établissements scolaires, des séances d’éducation à la santé avaient lieu dans l’établissement, mais sans véritablement être mentionnées comme tel, et sans lien entre elles. Le nombre de ces séances était aussi trop faible par manque de temps accordé, d’implication et de formation.

Le fait d’avoir regroupé ces interventions au sein d’une semaine banalisée permet aux élèves et à leurs familles de remarquer que l’établissement s’intéresse à la santé des élèves et à faire prendre conscience à ces derniers de l’importance de cette santé.

La formation de ces citoyens en devenir doit bien sûr prendre en compte toutes les questions de santé publique qui traversent notre société, afin de leur permettre de devenir des citoyens éclairés et d’être aptes à adopter un comportement responsable vis-à-vis de leur santé et de celle de leurs proches.

Comment envisagez-vous l’évaluation des connaissances acquises ?

Nous avons lancé en 2022 l’élection d’élèves Ambassadeurs santé, afin de permettre de valoriser les élèves qui ont envie de s’impliquer sur cette thématique et de participer à l’organisation de la « Semaine de la santé ». En cette rentrée 2023 et dans une logique d’harmonisation avec le concept « One Health », nous avons fusionné l’élection des Eco-délégués et des élèves Ambassadeurs santé afin d’élire un EDAS (Eco-Délégué Ambassadeur Santé) par classe et son suppléant. Ces élèves participent à des actions et des sensibilisations spécifiques. Ces engagements seront valorisés dans les bulletins scolaires via une évaluation des compétences développées et des mentions spécifiques dans les bulletins scolaires des élèves concernés.

Depuis 2022, nous proposons le parcours éducatif de santé à l’oral de DNB, au côté des 3 autres parcours éducatifs. Chaque année, de la 6ème à la 3ème, les élèves travaillent sur des thématiques différentes liées à la santé. Ils ont lors de chaque intervention un document de synthèse à compléter et à conserver. Arrivés en 3ème, nos élèves ont à partir de cette année participé à l’ensemble des ateliers proposés dans le cadre de la semaine de la santé, donc des dizaines d’heures cumulées sur ces thématiques, et ont donc la possibilité de valoriser leurs connaissances, expérience et implication.

Propos recueillis par Julien Cabioch