Vers un sacrifice des sciences au collège ?

Dans un communiqué commun, les associations professionnelles des professeurs de SVT, de physique-chimie et de technologie tirent la sonnette d’alarme sur la mise en place des groupes de niveau au collège à la rentrée 2024. « La dotation horaire supplémentaire mise à la disposition de chaque établissement sur la base de trois heures par semaine et par division, ne peut suffire à la mise en place de cette nouvelle organisation des enseignements de mathématiques et de français. Quelques heures en dotation exceptionnelle sont visiblement accordées, mais dans certaines académies uniquement, sans distinction du nombre de classes recensées par collège ni du public concerné, et de façon bien insuffisante pour couvrir l’ampleur du projet ministériel », souligne le texte.

L’impact de la nouvelle réforme sur “les autres disciplines” est crainte. « Il nous faut former les futurs citoyens éclairés et faire naître les vocations scientifiques dont notre démocratie a tant besoin. Les ingénieurs et la recherche française de demain se construisent aujourd’hui dans nos cours ». La suppression récente de la technologie en 6ème est aussi dans les esprits.

