Appel public : Halte à la casse de l’école, une riposte collective s’impose

C’est un appel à une riposte, unitaire et collective que lancent dans cette tribune les mouvements pédagogiques et associations complémentaires de l’école, les associations d’usagers·ères, les organisations syndicales, les chercheuses et chercheurs, les actrices et acteurs de l’éducation. « Nous appelons toutes celles et tous ceux qui ne peuvent se résigner à une école du tri social, à participer à nos travaux pour un Grenelle alternatif » écrit le collectif. « Pour relever le défi d’une école plus égalitaire, pour former des citoyennes et des citoyens de demain éclairé·es, à même de relever les enjeux majeurs posés par les crises climatiques, démocratiques, sociales qui pèsent sur nos sociétés, une bifurcation est plus que jamais nécessaire ».

Rejoignez-nous. Nous avons besoin de vous.

Signez sur le pad

Retrouvez la version longue du texte