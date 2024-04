Alexandre Niess : La géo de terminale en jeu

“Utiliser le jeu pédagogique, s’il est bien conçu pour la classe, permet de donner une autre approche aux élèves. C’est une autre clé d’apprentissage”. Professeur d’histoire-géographie au lycée François 1er de Vitry-le-François (Marne), Alexandre Niess a imaginé le jeu Arctical pour ses terminales. Les élèves incarnent des états qui s’affrontent pour l’exploitation de l’arctique. Une belle initiation à la géographie des zones exclusives (ZEE) et aux rapports entre états.

En terminale on a encore le temps de jouer

“Arctical est le premier Serious Game effectué par les élèves au cours de l’année de Terminale. Généralement, une partie des élèves a l’habitude d’utiliser cette pratique pédagogique“, explique Alexandre Niess sur le site du Réseau Ludus, un remarquable groupe d’enseignants pratiquant les jeux en classe.

“En terminale on a encore le temps de jouer“, nous dit Alexandre Niess, “si on arrive à faire une programmation qui prend certains raccourcis“. En géographie le jeu Arctical permet, par exemple, d’aborder deux chapitres. Et, avec le nouveau bac, la pression du programme est aussi moins forte car les élèves ne sont évalués que sur ce qui a été fait en classe. Cela permet à Alexandre Niess de ménager des moments différents dans sa programmation annuelle, 3 ou 4 fois dans l’année.

Un jeu de plateau sur les stratégies des états

Arctical peut trouver place à deux moments dans l’année, soit en fin de séquence sur le thème Mers et océans vecteurs de mondialisation, soit en ouverture du thème sur appropriation, protection et liberté de circulation. Dans ce cas cela permet de consolider les connaissances sur les ressources et de faire l’ouverture sur la notion de zone économique exclusive (ZEE). Le jeu ne nécessite donc pas de connaissances particulières.

Dans ce jeu de plateau, dont on trouve tous les éléments sur le site d’A. Niess, chaque élève incarne un État au Conseil de l’arctique ayant des intérêts à défendre dans la zone arctique. Cela signifie que plusieurs jeux sont déployés dans la salle de classe. Pour éviter une mise en place longue et fastidieuse, la composition des tables de jeu et l’État que chaque joueur doit incarner est prédéfini.

Mais la ZEE renvoie aussi au politique. “Les élèves apprennent ce qu’est l’influence politique“, nous dit Alexandre Niess. “Chaque joueur gagne de l’influence dans le Conseil de l’Arctique avec des points de victoire acquis au fur et à mesure. Cela permet par exemple de s’approprier une nouvelle ZEE“.

Pour emmener tous les élèves

A la fin du jeu, la classe échange sur ce qui doit être retenu. Et cela mène à la rédaction d’une trace écrite. Cela permet aussi de réactiver les connaissances acquises. “Je vois ce qu’ils ont retenu“, explique A. Niess.

Qu’apporte le jeu par rapport à un cours classique ? “On peut apprendre par le faire. Utiliser le jeu pédagogique, s’il est bien conçu pour la classe, permet de donner une autre approche aux élèves. C’est une autre clé d’apprentissage des notions“, nous dit Alexandre Niess. “Et c’est efficace”. Pour lui, cela permet surtout de varier les approches pédagogiques et d’entrainer des élèves au profil moins scolaire. “C’est un outil parmi d’autres dont il faut se saisir pour emmener le plus d’élèves possible”.

Propos recueillis par François Jarraud

Télécharger les éléments du jeu

L’article sur le site du Réseau Ludus