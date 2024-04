Élèves stagiaires, ce sera 900 euros et non 1 400

Rétropédalage du ministère de l’Éducation nationale sur la rémunération que percevront les élèves stagiaires lors de leur année de formation en Master 1. Lors d’un brief presse organisé par l’Élysée et auquel participait la rue de Grenelle, il a été déclaré que chaque élève stagiaire percevrait 1 400 euros. « Ils seront rémunérés 1 400 euros. Ils auront le statut d’élève stagiaire et seront redevables d’un certain nombre d’années d’exercice au service public », écrivait le Café pédagogique.

Dimanche 7 avril, sur les ondes de France Inter, Nicole Belloubet a affirmé « on prévoit 900 euros la première année, 1800 euros la seconde année ».