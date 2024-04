Quand la bande dessinée facilite la physique

La bande dessinée documentaire Loops retranscrit des échanges avec le physicien italien Carlo Rovelli. Le livre surprend par sa fluidité et son graphisme. Publié ce 17 mai aux éditions Cà et Là Ginosko, l’ouvrage traite de l’origine de la science, du temps et des théories qui permettent de comprendre l’Univers. Ce nouveau regard sur la physique captive rapidement son lecteur. À découvrir !

Match de tennis et concert de musique

L’ouvrage Loops se dit inspiré par une conversation de l’artiste italien Luca Pozzi avec le physicien italien Carlo Rovelli, auteur aussi d’ouvrages de vulgarisation. L’ouvrage permet de découvrir les bases de la physique en bande dessinée et même au-delà. Relativité générale, onde gravitationnelle, champ de Higgs ou encore échelle de Planck sont évoquées tout au long des pages colorées.

« Cette histoire naît de ce que je crois avoir compris des explications de Carlo un lointain jour de printemps 2010 », confie Luco Pozzi. « Le langage de la bande dessinée est pour moi un défi qui m’amène à explorer des connexions émotionnelles profondes et crée des liens inattendus ».

À travers les 168 pages colorées de l’ouvrage, les lecteurs suivront les réflexions de Luca Pozzi qui rencontre un scientifique dans la jungle asiatique. Un simple match de tennis ou un concert de musique classique deviennent un excellent prétexte pour expliquer les théories les plus compliquées. Dès le début du livre, la divagation des pensées scientifiques d’un jeune étudiant entre la France et l’Italie se mêle à la vie quotidienne sans oublier le téléphone portable et l’envie de grands espaces. « Un jour, j’aimerais bien discuter avec un vrai physicien », peut-on lire en début d’ouvrage. Un email transmis telle une bouteille à la mer au physicien Carlo Rovelli permettra cette rencontre inattendue à l’origine de Loops.

« Science = doute = conscience de notre ignorance »

Intelligent, construit, l’ouvrage multiplie les références à l’histoire des sciences comme Socrate, Planck, Einstein… « Mais quelles sont aujourd’hui les limites de notre jardin ? », s’interroge Luca dans l’ouvrage. « Notre jardin s’arrête avec l’analyse du Big Bang et des trous noirs », s’amuse le physicien qui est le cocréateur de la théorie de la gravitation quantique à boucles. « Cette théorie vise à concilier la mécanique quantique et la relativité générale ».

La conversation imaginaire retranscrite dans Loops est inspirée des entretiens entre l’auteur et le scientifique. Sophie Lem, traductrice de l’ouvrage italien, n’en est pas à sa première et a déjà traduit 3 ouvrages de vulgarisation scientifique de Carlo Rovelli. Ce voyage dans la pensée du physicien ne se limite pas à une seule discipline, mais permet d’apporter des réflexions philosophiques et naturalistes.

L’aspect le plus positif de l’œuvre est sans doute les illustrations d’Elisa Macellari qui peuvent aider à une meilleure compréhension des sujets évoqués. Plusieurs fois médaillée au cours de sa carrière, l’illustratrice joue avec les formats dont certains sont directement exploitables en classe. Une quinzaine de définitions satisferont les enseignants en fin d’ouvrage pour ajuster les découvertes avec les notions étudiées par les élèves.

Julien Cabioch

Loops, d’après une conversation avec Carlo Rovelli de Luca Pozzi

Traduit par Sophie Lem

Editions les Ardentes

Sortie le 17 mai 2024 / prix 21 euros

ISBN : 978-2-36990-404-5