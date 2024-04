Plainte du Ministère de l’Intérieur contre un enseignant syndicaliste : une dérive inquiétante

Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a porté plainte contre un syndicaliste Sud de Brest pour un article publié dans un journal syndical départemental à faible audience. Olivier Cuzon, syndicaliste Sud et professeur de physique-chimie dans un lycée de Brest a été auditionné vendredi 19 avril dans le cadre d’une plainte pour « diffamation et injure publique envers la Police et la Gendarmerie ». Il s’étonne lui-même de l’honneur accordé à un article publié dans un journal qu’il qualifie de « sans prétention ». Cette plainte s’inscrit dans un contexte inquiétant de pressions, de répressions portant atteinte aux libertés fondamentales d’opinion et d’expression.

En cause, un article contre une éducation à la citoyenneté par les forces de l’ordre

L’article d’Oliver Cuzon incriminé « classe défense, défense de classe ! » porte sur le dispositif des « classes défense sécurité globale » crée à l’issue des attentats de 2015 pour renforcer les liens entre la défense et l’Education nationale autour des « valeurs de la République ». Ce dispositif interministériel compte près de classes de collège et de lycées, soit 12 000 élèves et affiche le triple objectif de « contribuer à la cohésion nationale, promouvoir l’esprit de défense et garantir l’attractivité des métiers et armées ». « Une classe de défense est un projet pédagogique, interdisciplinaire et pluriannuel, mené à l’initiative d’une équipe enseignante et en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de l’enseignement de défense. »

Le passage relatif à la plainte pour diffamation publique à l’encontre de la gendarmerie et de la police nationale contre Olivier Cuzon évoque les réserves sur la légitimité des forces de l’ordre d’éduquer à la citoyenneté. La question est de savoir si la position exprimée mérite d’être censurée : « quand on connaît la culture droitière, misogyne et homophobe sous de trop nombreux képis. Les enquêtes de Médiapart révélant l’existence de groupuscules nazis dans certaines casernes, les groupes de discussions racistes des policiers et gendarmes, ou la participation récente de militaires en civil à la répression des dernières émeutes de banlieues ne plaident pas en faveur du républicanisme des militaires. »

Une critique unanime des syndicats contre une vision militariste de l’éducation

Olivier Cuzon souligne « la forme de militarisation » de la jeunesse que le ministère semble appeler de ses vœux. Cette dérive et vision militariste de l’éducation en cours sont rejetées par l’ensemble des syndicats enseignants. Le SNES-FSU « s’alarme de l’entrisme toujours plus important du ministère des Armées au sein des établissements scolaires » avec les classes de défense.

Le SNU en est une autre illustration, ce que le syndicat Sud, à l’instar du SNES-FSU dénonce : « Le SNES-FSU, avec la FSU, continue de demander la suppression du SNU. Plus généralement, il s’inquiète de voir l’institution faire la promotion, sous couvert d’innovation, d’une forme de militarisation de l’école, et présenter le modèle militaire comme le salut de l’Éducation nationale tout entière. »

Pour le Sgen-CFDT, également « en désaccord avec le projet de SNU sur temps scolaire », « si les objectifs affichés paraissent louables, d’autres politiques éducatives et de jeunesse permettraient plus efficacement de les atteindre ».

Les syndicats sont unanimes pour rappeler « le besoin d’Ecole, pas du SNU » et remettent en question le projet éducatif du gouvernement.

L’article d’Olivier Cuzon remet en question la légitimité de la gendarmerie ou de la Police à assurer l’éducation à la citoyenneté. Dès 2015, ce partenariat Education-Défense a été remis en question par les syndicats, le SNES-FSU l’avait qualifié de « liaisons dangereuses » et dénonçait des dérives. Ainsi cette position, de la part d’un syndicaliste enseignant, n’étonne pas, comme la divergence de vision sur la jeunesse est connue : l’approche éducative ne relève-t-elle pas davantage d’une démarche pédagogique, dont les enseignants ont l’expertise, et non les forces de l’ordre ?

Le syndicat rappelait que « les professeurs d’histoire-géographie sont convaincus de l’utilité sociale de leur discipline, à savoir former des citoyens critiques et leur permettre de discerner les discours d’endoctrinement. » « Les valeurs de la République » ne pourraient-elles ou ne devraient-elles pas être enseignées par les enseignants, et éprouvées par les élèves dans une Ecole plus égalitaire, libre et fraternelle ?

Une attaque contre la liberté de la presse : vers une dérive autoritaire ?

Olivier Cuzon évoque une « entrave à la liberté d’expression » et une « forme d’intimidation ». Il exprime également la surprise que cette plainte émane du ministre en personne et non de son représentant dans le département, à savoir le Préfet. Malgré ce qu’elle considère comme une pression, la fédération syndicale a choisi de laisser l’article en ligne et de ne pas le supprimer. Il sera lu par une intersyndicale lors de la manifestation du 1er mai et diffusé au niveau national par le syndicat Sud.

Le syndicaliste répète que les faits de groupuscules qu’il évoque dans son article sont avérés et qu’ils ont été documentés. Il regrette le choix de « de s’attaquer à un militant syndical plutôt que faire le ménage dans son ministère ». Pour lui, ce serait « la meilleure défense de la police ».

Pour lui, « cette plainte pour diffamation est une arme pour censurer l’expression syndicale, dissuader et produire de l’autocensure. Les divergences politiques ne peuvent se régler par voie judiciaire et des plaintes pour diffamation ». Dans son communiqué de presse du lundi 22 avril 2024, le syndicat Sud dénonce l’« entreprise de criminalisation du mouvement social et syndical, d’attaques contre les libertés publiques et d’entraves au droit syndical» et demande le retrait de la plainte du ministère de l’Intérieur qui « porte atteinte à la liberté d’expression et à la prose engagée d’une organisation syndicale, qui sont aux fondements de notre démocratie. »

Le débat public et la vie démocratique vont de pair avec un pluralisme d’opinions et d’expression et avec la liberté de la presse. Une dérive autoritaire ne serait-elle pas la traduction du mot « autorité » ressassé ces derniers temps au sujet de l’École ?

Djéhanne Gani