Évaluations nationales à l’école primaire : les bilans de la Depp

Dans plusieurs notes publiées ces derniers jours, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, fait le point sur les différentes évaluations nationales 2023 dans le premier degré : début de CP, mi CP, CE1 et CM1. Malgré la mise en place des dédoublements, l’écart de performance entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et hors éducation prioritaires persistent, voire s’accroissent, « revenant à des résultats semblables à 2019 ».

Évaluations de début de CP et CE1

« En début de CP, les résultats en français comme en mathématiques sont stables et comparables à ceux de 2019 », écrit le service statistique. Les exercices les moins réussis sont « reconnaître les différentes écritures d’une lettre » et « résoudre des problèmes ». Les exercices les mieux réussis sont « comprendre des textes à l’oral » et « lire des nombres entiers ».

Pour ce qui est des résultats en début de CE1, « en français, les résultats sont stables ou en légère baisse » avec des exercices de fluence moins bien réussis et l’exercice d’écriture de syllabes mieux réussi. « En mathématiques, la réussite des élèves est comparable ou légèrement supérieure par rapport à 2022 ». Les difficultés des élèves persistent en résolution de problèmes et calcul en ligne.

Malgré les dédoublements de GS et CP en éducation prioritaire, les écarts de performances entre les élèves scolarisés hors éducation prioritaire et ceux en éducation prioritaire sont stables entre 2022 et 2023 pour la majorité des domaines évalués en français et en mathématiques. Plus grave, la Depp note que ces « écarts reviennent globalement à des niveaux comparables à 2019, hormis la comparaison de nombres en CP dont l’écart se réduit sensiblement ».

Les filles, qui sont meilleures en mathématiques à l’entrée en Cp, laissent la première place aux garçons dès le début du CE1. En français, elles gardent une longueur d’avance sur leurs camarades. Des tendances constatées depuis de nombreuses années et qui persistent.

Évaluations CM1

« En début de CM1, la grande majorité des élèves présentent une maîtrise satisfaisante dans les exercices de compréhension orale de textes et d’identification des mots de la même famille (respectivement 84,9 % et 74,1 %) », écrivent les auteurs et autrices de la note. Ils rencontrent des difficultés en lecture à voix haute, en orthographe grammaticale et en grammaire.

En mathématiques, les élèves présentent des niveaux de maîtrise plus élevés pour l’écriture des nombres entiers et le positionnement d’un nombre sur une ligne graduée. À l’inverse, les performances des élèves sont les moins assurées en calcul. Pour les exercices proposés, entre un tiers et la moitié des élèves atteignent un niveau de maîtrise satisfaisant : 31,9 % pour « mémoriser des faits numériques », 42,9 % pour « mémoriser des procédures » et 50,4 % pour « poser et calculer ».

Là encore, mieux vaut être scolarisé hors éducation prioritaire pour avoir de bons résultats, ou dans le secteur privé.

Les tendances amorcées en CP et CE1, restent d’actualité. En français, les filles sont plus performantes que les garçons, alors qu’en mathématiques, les garçons obtiennent de meilleurs résultats.

