Rubrique littéraire : Reprise joyeuse

Deux albums réjouissants pour attaquer la dernière période de l’année. Le premier raconte l’histoire de deux ogrillons si mignons, si polis, si serviables… du moins en apparence ! Un nouvel album de Clotilde Perrin toujours aussi délicieux. Le deuxième est original sur le fond et sur la forme puisqu’i s’agit d’un tour de magie que l’on peut vivre et revivre à l’infini avec ce livre qui peut lire dans notre esprit…

De si mignons ogrillons, de Clotilde Perrin, Ed. Seuil Jeunesse

Ils sont vraiment si mignons ces deux ogrillons ! Car… Il était une fois, dans une cabane au fond des bois, deux ogrillons frère et sœur… Tout mignons ? à voir ! Car ces charmants petits ogrillons d’amour se révèlent, à chaque page, lorsqu’on y regarde de près, mignons « à peu de chose près… ». Chaque double page est doublée d’une vision moins mignonnette de la situation lorsqu’on tourne le grand flap suivant ! Comme toujours chez cette auteure, les dessins sont tendres, les couleurs douces et le trait plein d’humour. La même scène avec les ogrillons tout gentils, se transforme avec des ogrillons grimaçants, mettant leurs doigts dans le nez, montrant leurs dents, lâchant des vents, les câlins deviennent des bagarres sanglantes ! Lorsqu’en pleine nuit arrive une surprise, les ogrillons s’en occupent avec amour… à peu de chose près bien sûr ! Le jeu de cache-cache dans la forêt ne suffira pourtant pas à se débarrasser de la « surprise », joli petit poupon qui revient s’ajouter au duo de terreurs ! Une savoureuse histoire animée aux grands volets à soulever car il ne faut pas se fier aux apparences

Le grand livre qui peut lire dans ton esprit, de Marianne Coppo, Ed. Grasset Jeunesse

Vous aimez les tours de magie ? Voici un livre magique, mais oui c’est absolument incroyable : il est capable de deviner le choix que vous avez fait à la première page, il peut donc lire dans votre esprit ! Mais comment fait-il ? Le magicien (ou plutôt la magicienne puisqu’il s’agit de Lady Rabbit), petit lapin tout en rondeur, fait face à ses spectateurs, installés par six sur six rangées de fauteuil. On en choisis un, et puis, il faut suivre les indications du magicien pour se déplacer de page en page jusqu’à ce que soit révélé le secret initial. Les enfants sont subjugués, et recommencent et recommencent, comme pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un hasard et que le livre a vraiment deviné ! En fin d’album deux pages pour comprendre le principe de ce tour de magie qui repose sur plusieurs ingrédients, une explication qui revisite simplement ce tour et son évolution sur plusieurs siècles, pour arriver jusqu’à ce livre sympathique et ludique, aux dessins fins et amusants qui accompagnent le texte sans nous en détourner.

Marianne Baby