Lycée : l’image avant le texte

Passer par l’image pour susciter l’imaginaire, donner le désir de lire, faire advenir les mots et le texte, faire dialoguer l’art et la littérature : c’est la démarche choisie par Amélie Pinçon, professeure de Lettres au lycée Ozenne à Toulouse. Dans le cadre du parcours « Célébration du monde » associé à l’étude en 1ère de l’œuvre de Colette, les élèves observent un tableau de Monet avant d’analyser un texte de Proust. Parmi les étapes de travail, chaque élève choisit une phrase de Proust qui aurait pu être le titre du tableau de Monet, puis l’étudie à la loupe ». Le travail mené cherche à « mettre en perspective un texte et un tableau » pour « travailler la dimension picturale de l’écriture proustienne » et « approfondir le sens du terme « célébration » présent dans l’intitulé du parcours associé. »