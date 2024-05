M. Fusier et V. Angst : Une radio livre au collège

Que faire du matériel de webradio dont s’équipent de nombreux établissements scolaires ? Au collège Les Villanelles à Rougemont dans le Doubs, Margaux Fusier, enseignante de lettres, et Valérie Angst, professeure documentaliste, ont expérimenté en 4ème la création de bandes annonces audio de livres. Les élèves se font « prescripteurs d’œuvres via une forme qui leur est proche. » Le travail mené, inspirant, montre combien la webradio vient diversifier les formats des productions scolaires. Le support permet de travailler autrement, de façon très motivante, de nombreuses compétences et connaissances, disciplinaires et interdisciplinaires.

On connait les bandes annonces de films, mais moins les bandes annonces de livres : de quoi s’agit-il ?

Les bandes annonces de livres ont la même visée que les bandes annonces de film : présenter une histoire et donner envie de la découvrir en entier. L’objectif pour nous était de créer un lien entre l’élève qui a déjà lu un livre et celui qui a besoin de conseils pour choisir une lecture. Les élèves sont devenus prescripteurs d’œuvres via une forme qui leur est proche.

Les bandes annonces audio sont intéressantes car elles mettent plus en avant l’importance du travail d’écriture et de mise en voix. Aucune information visuelle ne vient détourner l’attention de celui qui consulte ces bandes annonces. De même, elles permettent d’évacuer tout un travail sur l’image et son utilisation (droits…) qui n’est pas toujours évident à mener.

Quelles sont les modalités du travail mené avec les élèves pour les amener à réaliser de telles bandes annonces de livres ?

Pour réaliser les bandes annonces, nous avons la possibilité de travailler en co-intervention sur des demi-classes. Cela nous a permis d’accompagner au plus près les élèves lors de l’écriture du texte et de sa mise en voix.

Il a d’abord fallu revoir avec les élèves les enjeux d’une bande annonce. Nous nous sommes appuyés sur leur expérience de spectateurs. Nous avons ensuite déterminé les éléments qui devaient figurer dans la bande annonce sonore afin d’attirer un futur lecteur : une présentation de l’intrigue claire et qui soulève les enjeux de cette lecture mais aussi la sélection d’un court passage afin de donner à voir le style de l’auteur, autrice.

La rédaction des textes a duré trois séances, la principale difficulté était de parvenir à un texte soigné dans la formulation mais qui se prête à une lecture dont le ton resterait naturel.

Nous avons ensuite consacré deux séances pour le travail de lecture à voix haute du texte. Il fallait d’abord se l’approprier puis réussir à moduler le ton et la voix selon les passages. Les élèves travaillaient aussi bien par deux, seul ou devant un des professeurs.

Nous avons ensuite pu enregistrer les bandes annonces avec le matériel de la web radio pendant deux séances. Tous les élèves du groupe étaient présents afin d’observer le déroulement et de bénéficier des conseils donnés aux autres.

La dernière étape a consisté à travailler sur les fichiers audio, ajouter un fond sonore, des silences, recouper et retravailler l’enregistrement avec le logiciel Audacity. Cette étape qui a particulièrement plu aux élèves a pu être réalisée en une seule séance.

Quels regards portent les élèves sur les productions réalisées ?

Nous avons organisé une écoute en classe entière des différentes bandes annonces, les élèves étaient à la fois fiers mais aussi critiques envers leur travail. Ils ont mieux saisi certaines exigences que nous avions pu avoir comme le travail sur la voix, une fois le projet partagé aux autres.

Quels regards portez-vous vous-mêmes ?

En tant qu’enseignantes, nous étions satisfaites d’avoir mené ce travail mais conscientes de l’investissement en temps et en présence qu’il avait demandé. Nous oscillons entre la frustration de ne pas toujours pouvoir produire un projet parfait et l’envie de mener plus de projets aussi exigeants au niveau des compétences et de l’engagement mis en œuvre aussi bien par les élèves que par nous.

Quels conseils donneriez-vous à des collègues tentés de s’inspirer de ce travail ?

Le conseil principal que nous donnerions à des collègues tentés de s’inspirer de notre travail serait de ne pas rechercher tout de suite une réalisation très aboutie. Les élèves ont plus pris conscience des attendus à la fin du projet. En passant moins de temps à corriger chaque texte plusieurs fois, nous aurions pu proposer ce travail une seconde fois et je pense que les élèves forts de leur précédente expérience auraient travaillé plus efficacement sur certains points.

Vous avez la chance d’avoir un matériel de webradio au CDI : par-delà ce travail de bandes annonces, comment et avec quels profits est-il utilisé ?

Le matériel de web radio est principalement utilisé au sein d’un club Webradio qui réalisent des émissions thématiques tous les trimestres.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

