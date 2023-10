Salaires : les profs français toujours à la traîne

Pour la journée des enseignants, Eurydice publie le rapport, « Teacher’s and school head’s salaries and alloxances ». Le réseau européen d’information sur les structures, les systèmes et les développements nationaux et européens dans le domaine de l’éducation analyse la rémunération des enseignants titulaires et des chefs d’établissement à temps plein dans les écoles publiques de 39 systèmes éducatifs européens. Si le salaire des enseignants français augmente en moyenne de 43% sur toute la carrière, le professeur débutant percevra un traitement relativement bas et il mettra 35 ans pour toucher le salaire maximum – contre 12 ans au Danemark par exemple.

Alors qu’une grande partie des États européens fait face à une pénurie de recrutement de professeurs, Eurydice rappelle que les conclusions du Conseil de l’Union européenne de 2020 soulignent qu’« un investissement suffisant, efficace et durable dans les enseignants et les formateurs est un investissement dans la qualité de l’éducation et de la formation ». Cet investissement rappelle le réseau européen englobe divers aspects, tels que l’investissement dans la formation des enseignants et des formateurs, dans les infrastructures et les espaces d’apprentissage adaptés mais aussi dans les salaires. « La rémunération joue un rôle important pour attirer les gens vers la profession et pour garantir que les enseignants en activité se sentent valorisés et suffisamment motivés pour dispenser un enseignement de haute qualité et ainsi contribuer à la réussite des systèmes éducatifs ».

Pour comparer les salaires des enseignants de 2021-2022, l’agence européenne s’est basée sur le salaire statutaire annuel qui est la somme des salaires bruts versés aux enseignants à temps plein pleinement qualifiés. Il comprend tous les paiements supplémentaires que reçoivent tous les enseignants et qui constituent une partie régulière du salaire de base annuel. Pour éviter les biais et à des fins de comparaison internationale, les salaires de départ statutaires des enseignants à temps plein sont présentés en standard de pouvoir d’achat (SPA). « Le SPA est une unité monétaire de référence commune artificielle utilisée pour exprimer le volume des agrégats économiques à des fins de comparaisons spatiales de manière à éliminer les différences de niveau de prix entre les pays » explique Eurydice qui a fait le choix de comparer les salaires des enseignants – de primaire, collège et lycée débutants – à l’entrée dans le métier, après 10 ans de carrière, après 15 ans et en fin de carrière.

Peu d’augmentation pour l’enseignant français lors des 15 premières années

En début de carrière les salaires enseignants varient considérablement d’un pays à l’autre. Les salaires de départ légaux bruts, tous niveaux d’enseignement confondus, vont d’un minimum d’environ 11 000 SPA à un maximum d’environ 59 000 SPA par an. Le professeur des écoles français touche ainsi en moyenne 26 259 SPA. Pour un professeur en collège et lycée, c’est 28 618 SPA en moyenne. Un professeur allemand gagne respectivement, 51 180, 56 621 et 58 974 SPA. Au Danemark, c’est 38 846, 39 017 et 36 720 SPA.

Au bout de 10 ans d’ancienneté, l’enseignant français touchera 29 325 SPA en primaire, 31 583 en collège et en lycée, soit une augmentation moyenne de 10%. En Allemagne, ce sera respectivement 58 689, 64 279 et 66 669 SPA. Soit une augmentation moyenne de 13%. Au Danemark, les salaires seront de 43 163, 43 626 et 47 721. Soit une augmentation moyenne de 16,5%.

AU bout de 15 ans d’ancienneté, le professeur français enseignant en primaire gagnera 30 867 SPA, ceux des collèges et lycées 31 683 SPA. Soit une augmentation moyenne de 5% en 5 ans et de 15% depuis le début de la carrière. En Allemagne, cela sera 62 285, 67 654 et 70 312 SPA. Soit une augmentation en 5 ans de 6% et de 18% en 15 ans. Au Danemark, le professeur touchera 44 749, 45 109 Et 47 721. + 3 % en 5 ans, et + 19,5 % en 15 ans.

Au meilleur de sa carrière, le professeur des écoles percevra en moyenne 44 575 SPA, ceux de collèges et lycées, 47 167 SPA. Soit une augmentation moyenne de 43% sur toute la carrière. Pour l’enseignant allemand, la rémunération au meilleur de sa carrière sera de 66 657 SPA en primaire, 73 777 en collège et 80 453 au lycée. Soit une augmentation totale de 23%. Au Danemark les professeurs toucheront respectivement 44 749 SPA, 45 109 et 47 721. Soit une augmentation moyenne sur toute la carrière de 18%.

On voit donc que si l’évolution salariale de l’enseignant français n’est pas significative les 15 premières années, elle s’accélère en fin de carrière. Les dernières revalorisation avait pour objectif de l’accélérer. Pour autant, si un enseignant danois met 12 ans pour atteindre le salaire maximum, le français mettra presque trois fois plus de temps – 35 ans (Eurydice ne fournit pas les données pour l’Allemagne).

Ainsi le potentiel d’augmentation des salaires au cours de la carrière varie considérablement. « Même si les salaires de départ constituent un facteur important pour attirer de nouveaux enseignants, ils ne sont pas les seuls à prendre en compte. Des augmentations salariales significatives tout au long de la carrière peuvent contribuer à garder les enseignants, tandis que de petites augmentations exigeant une longue durée de service peuvent avoir un effet néfaste sur l’attraction et la rétention des enseignants » écrivent les rapporteurs.

Lilia Ben Hamouda

Le rapport (en anglais)