Rubrique littéraire : GUERRE ET PAIX

Notre monde est ébranlé par de multiples conflits, plongeant certains pays dans le chaos, de l’Ukraine à Israël, la terrible actualité ne cesse de nous y confronter : les frontières sont fragiles, la paix a du mal à s’installer durablement. Deux albums pour évoquer la guerre et penser la paix, pour pouvoir en parler avec les enfants et les aider à se construire avec de l’espoir.

Tout ce que la guerre déteste, de Ximo Abadia, Ed. Rue du Monde

En rouge et noir, des illustrations comme des affiches très graphiques pour montrer le visage de la guerre… Elles accompagnent une énumération de ce que la guerre n’aime pas et qui sera détruit lorsque la guerre frappe à la porte. Le chant des oiseaux, les nuages, les montagnes et le ciel. Les jeux des enfants, les sonnettes de leurs bicyclettes et les ballons multicolores. Et ainsi de suite, dans une poétique description de ce qui fait le bonheur de vivre. Musique, arts, vie de famille tranquille, conscience, protestations, pensées, la guerre s’attaque à tout. Elle déteste, elle méprise, elle ne supporte pas, elle s’agace, elle se met dans une colère noire… le lexique souligne, en personnifiant « la guerre », son aspect ravageur. Des bateaux, des tanks, des avions, des bombes, des bottes noires menaçantes, des ciseaux pour symboliser la censure, une femme en cage, un fusil qui vise même les étoiles et la lune accompagnent cette liste de tout ce qui rend la vie forte, douce et belle. Et par bonheur, en fin d’ouvrage, artistes et enfants se dressent ensemble contre la guerre, pour donner du courage et de l’espoir. Un album percutant aux paraboles à portée des enfants d’un jeune et talentueux créateur espagnol résolument optimiste

Planète en guerre, planète en paix, de Véronique Corgibet, ill. Eric Héliot, Ed ? Actes sud jeunesse

Une sorte de petit atlas qui fait le point sur les guerres : les premiers conflits auraient commencé dès la préhistoire nous dit l’ouvrage, et les raisons de se battre sont nombreuses. Guerres de conquêtes, guerres de religion, guerres mondiales, d’indépendance, coloniales, civiles, génocides, guérillas, terrorisme… Sans chronologie, avec une entrée thématique (Les raisons de faire la guerre, qui sont les soldats, les symboles de la paix…) le livre raconte l’histoire du monde à travers différents conflits meurtriers, il explique les enjeux de pouvoir, la convoitise par rapport aux ressources naturelles. Il parle aussi de l’évolution des armes, du cout de la guerre, des conséquences sur les populations. Il évoque les questions de justice, de mémoire, les associations humanitaires mais aussi les héros car parfois, il suffit d’une poignée de femmes et d’hommes courageux pour mettre fin au conflit. Un livre utile pour comprendre comment s’enclenche le mécanisme de la guerre et répondre à bien des questions sur ce sujet difficile et tellement d’actualité. Les perspectives de conflits futurs ne sont pas oubliées, notamment avec les problèmes environnementaux. Mais le message auprès des enfants reste qu’on peut réapprendre à vivre ensemble et que la paix, c’est l’affaire de tous.

Marion Katak