Appel à la grève le 13 octobre

Vendredi 13 octobre, les organisations syndicales de la fonction publique – mais aussi du privé – appellent tous les personnels à rejoindre les manifestations « dans le cadre de la première mobilisation syndicale européenne contre l’austérité, pour les salaires et l’égalité professionnelle femmes-hommes, et réaffirmer notre opposition à la réforme 2023 des retraites ».

« Après le mouvement social historique contre la réforme des retraites que l’intersyndicale interprofessionnelle continue de dénoncer, les organisations syndicales de la fonction publique soulignent la nécessité de sortir des politiques d’austérité qui dégradent les moyens de la fonction publique pour remplir ses missions et la situation des agent⋅es.

Avec l’intersyndicale interprofessionnelle, nous affirmons que les dépenses publiques pour la fonction publique et ses personnels sont des investissements pour notre société et la population. Les services publics sont une richesse pour toutes et tous.

Les carrières et les rémunérations des agent⋅es publics sont dévalorisées au point de faire de l’attractivité de la fonction publique un sujet d’urgence qui engage la qualité du service public au profit de tou⋅tes les citoyen⋅nes et porte atteinte à notre modèle social.

Depuis des années maintenant, les rémunérations sont dévalorisées du fait de l’absence d’une politique salariale à la hauteur des enjeux : écrasement des grilles de rémunération, longues périodes de gel de la valeur du point d’indice et insuffisance des mesures ponctuelles de sa revalorisation au regard de l’évolution du coût de la vie. Et le développement et l’augmentation de la part des primes individualisées dans la rémunération des agent-es publics aggrave les inégalités salariales entre les femmes et les hommes.

Le ministre en charge de la fonction publique, Stanislas Guérini, vient d’annoncer aux organisations syndicales un futur projet de loi dont l’objet et les contours ne sont pas encore précisément avancés. Toutefois, il inscrit en même temps dans la discussion la possibilité de nouvelles remises en cause des garanties collectives consacrées par le statut général en matière de rémunération et de déroulements de carrière par l’introduction d’éléments d’individualisation et de différenciation entre employeurs publics ou en fonction des affectations.

Pour les organisations syndicales de la fonction publique, il est au contraire urgent que soient prises des mesures générales d’augmentation des rémunérations de toutes et tous ».