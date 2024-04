Pas de rentrée pour les rhodaniens

C’est la rentrée pour les élèves rhodaniens. Par pour tous semble-t-il. La CGT éduc’Action, Sud éducation, la Fnec-FO et la CNT du département appellent les enseignants et enseignantes à ne pas reprendre le chemin de l’école. Une mobilisation soutenue par la FCPE du Rhône.

« Depuis des mois, les personnels se mobilisent contre une école du tri social. La mise en place des groupes de niveau en est la mesure phare » écrivent les syndicats dans un communiqué. « Grèves les 1er février, 6 février et 2 avril, actions locales, vote contre en CSE, réunions publiques avec les parents d’élèves, opérations collèges morts… nos organisations ont impulsé une campagne qui fait bouger les lignes : nous avons mené avec force et détermination la bataille des idées sur les groupes de niveau, rassemblant une grande partie de la profession et des parents d’élèves dans la mobilisation.

De nombreux établissements se sont mobilisés partout en France. Dans le Rhône, les établissements de l’éducation prioritaire, notamment, n’ont pas cessé de se mobiliser contre l’école du tri social.

Nos organisations syndicales, soutenues par la FCPE du Rhône, appellent à poursuivre et amplifier la mobilisation en suivant le mot d’ordre « Pas de rentrée dans le 69 ! » adopté à l’unanimité par l’AG des personnels grévistes réunie le mardi 2 avril à la Bourse du Travail de Lyon. Il est temps de durcir le ton face à un ministère qui méprise personnels, élèves, parents d’élèves et citoyen·nes ».