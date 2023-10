OFAJ pour les professeurs des écoles

Si vous êtes professeur des écoles titulaire, vous pouvez postuler dès maintenant pour partir travailler en Allemagne grâce au programme de mobilité international OFAJ.

“Votre nouveau rôle pendant une année scolaire ? Enseigner votre langue maternelle à des élèves allemandes et allemands ! En travaillant et vivant outre-Rhin, vous découvrez de l’intérieur le système éducatif allemand et améliorez votre connaissance du pays. De plus, vous consolidez votre niveau d’allemand, ce qui vous permet à votre retour en France d’enseigner avec aisance cette langue à vos élèves. Pour vous accompagner tout au long de ce programme, l’OFAJ vous propose une réunion d’information, un stage pédagogique, un cours de langue, un stage intermédiaire et une réunion de bilan”

Pour les personnes intéressées un webinaire est proposé le 15 novembre 2023 de 17h à 18h30.