Uniforme : une enquête adressée aux écoles et établissements

Ces derniers jours, plusieurs établissements et écoles ont reçu un mail laconique de l’administration leur demandant de remplir une enquête en ligne afin « d’identifier les territoires où les écoles ont adopté une tenue vestimentaire commune pour leurs élèves ». L’occasion pour le Café pédagogique de rappeler à nos lecteurs et lectrices le billet du blog du Principal en Varech sur la question de l’uniforme.

« Les établissements scolaires sont aujourd’hui des lieux d’éducation, au-delà de lieux de transmission de savoirs » écrit le principal. « Nous devons donc saisir toutes les occasions de générer des situations d’apprentissage et d’éducation ».

Et pour éduquer « au respect du choix, au consentement, de lutter contre les discriminations (et aussi d’enterrer le patriarcat) », rien de tel que de « gérer au quotidien des situations que nos jeunes vont rencontrer dans leur vie à venir ».

« Si on y réfléchit bien et collectivement, quel lieu plus sécurisé qu’un établissement scolaire pour se confronter à cette réalité ? N’avons-nous pas là un lieu d’apprentissage en or pour apprendre aux garçons qu’une fille en short n’est pas un bout de viande, qu’entre la pensée et l’expression de sa pensée il y a une frontière à parfois ne pas dépasser, etc. ? L’uniforme en établissement scolaire, si on peut penser qu’il s’agirait d’une bonne intention de départ, nous empêchera (à tout moins ne nous rendra pas la tâche facile) de mettre en application ce que nous essayons d’inculquer aux garçons (mais pas que) et qu’ils intègrent que “le short des filles n’est pas une invitation”. Avec l’uniforme, nous passerons à côté de plein d’opportunités d’éduquer nos élèves, de leur expliquer, y compris par la sanction (laquelle se doit aussi d’être éducative) que tel ou tel comportement n’est pas acceptable. Ni dans leur établissement, ni en dehors ».

« L’important est ailleurs et je pense que c’est ce que les jeunes générations essaient de nous dire en nous provoquant de façon aussi triviale avec des # que nous refusons de lire » conclut-il.

Le billet