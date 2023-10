Des lycées privés privent leurs professeurs des deux heures de banalisation

Alors que tous les enseignants et enseignantes de collèges et lycées ont eu deux heures pour se retrouver et préparer l’hommage à Dominique Bertrand, lundi matin, ce ne fut pas le cas de tous ceux de l’enseignement privé selon la Fep-Cfdt – syndicat de l’enseignement privé. Pourtant, le SGEC – secrétariat général de l’enseignement catholique – appelait lui aussi à cette organisation.

« La Fep CFDT tient à dénoncer le fait que des établissements scolaires catholiques n’ont pas donné la possibilité aux équipes pédagogiques de se retrouver pour échanger ensemble entre 8 heures et 10 heures » nous dit Laurent Lamberdière, secrétaire général du syndicat qui avait donné consigne « aux militantes et militants de nos syndicats en régions et présents dans les établissements de mobiliser leurs collègues pour s’opposer à toute direction qui s’opposerait à ce temps voulu par le ministre ». « La Fep CFDT considère que ces chefs d’établissement n’ont fait preuve d’aucune humanité et ne respectent pas la mémoire de notre collègue Dominique Bernard lâchement assassiné vendredi dernier » ajoute le responsable syndical.