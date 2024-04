Alain Policar évincé du Conseil des Sages de la laïcité et des valeurs de la République

Alain Policar n’aura duré qu’un an au sein du Conseil sages de la laïcité et des valeurs de la République. Sa nomination par Pap Ndiaye avait fait des remous, beaucoup lui reprochant sa conception de la laïcité. C’est finalement cette conception qui lui a aura coûté sa place. En effet, le journal l’Opinion nous apprend que Nicole Belloubet lui reproche sa critique de la loi de 2004 sur les signes religieux ostensibles et met fin à ses fonctions avant le 30 juin.