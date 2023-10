1 minute pour comprendre l’École

Julien Crémoux est directeur de l’école élémentaire Henri Challand de Nuits-Saint-Georges en Côte d’Or. Depuis la rentrée, il s’est fixé un objectif original : publier tous les jours une vidéo d’une minute qui informe les parents sur l’école et son fonctionnement.

Directeur, Julien Crémoux a la sensation d’avoir ressassé continuellement les mêmes choses toute l’année passée. L’impression de « redire continuellement la même chose ». Mais si il s’est lancé dans l’aventure de ces petites vidéos quotidiennes, ce n’est pas la seule raison. « Tout un tas d’incompréhensions a vu le jour sur certains sujets et certains thèmes. Et ce n’était pas sur un seul sujet, mais sur quasiment tout le fonctionnement de l’école. Il y avait plein nécessité d’expliquer, mais on n’avait pas forcément le temps de le faire ». Un constat dans lequel se reconnaitront de nombreux directeurs et de nombreuses directrices.

L’objectif de ces vidéos ? Lever les implicites. « On le fait avec des élèves, avec des parents, mais pas avec tout le monde ». Le directeur – par ailleurs enseignant, explique voir revenir souvent les mêmes demandes d’information d’une année à l’autre et d’un parent à l’autre. Notamment en conseil d’école où les parents élus relaient les demandes des autres parents. “À chacun des conseils, les parents arrivaient avec une liste de question. Généralement, ils en connaissaient la réponse, mais ils relayaient les questionnements des autres parents. Cela montrait bien que les choses avaient besoin d’être explicitées. D’être posées quelque part ».

Son inspiration, l’enseignant reconnait s’être l’avoir prise dans les vidéos de Guillaume Deniau dont l’objectif est quasi similaire : faire comprendre aux parents les attentes de l’école. « Elles sont très intéressantes. Je les avais partagées à l’époque, mais j’ai remarqué que les parents ne les regardaient pas forcément. Ils trouvaient ça long. J’ai voulu faire un truc court avec les informations essentielles ».

Si aujourd’hui, produire une vidéo d’une minute prend environ 30 minutes, le démarrage a été plus fastidieux. Il a fallu écrire les scénarios, créer la banque d’images, trouver un avatar avec sa voix grâce à l’intelligence artificielle… « J’ai profité des vacances cet été pour faire tout ce travail de base ». « Il était essentiel que chaque vidéo soit simple et accessible à tous les parents. C’est une information de base, ceux qui ont besoin de plus d’explications savent qu’ils peuvent venir vers nous », précise l’enseignant.

Des vidéos pour rendre explicite le fonctionnement de l’école

Les 21 vidéos se répartissent en trois grandes thématiques. La première est de permettre aux familles de comprendre le fonctionnement général de l’école : cylcles, PPMS, Rased… La seconde les informe sur l’organisation quotidienne de l’école : la cour de récréation, les entrées et les sorties, les toilettes. « Ce dernier sujet est loin d’être anodin, beaucoup de parents s’interrogent sur la façon dont leurs enfants peuvent y accéder : quand ? Seul ou pas ? Sur l’hygiène aussi ». Une partie des vidéos a plus trait à la pédagogie. « Il me semblait essentiel de faire un point sur les devoirs. On s’est rendu compte qu’il y avait un énorme écart entre ce que nous demandions, ce que nous expliquions et comment c’est reçu et perçu par les familles. On voulait lever les incompréhensions en explicitant les choses, comme l’organisation des devoirs et le temps à y consacrer. Je ne me sens pas compétent pour tout, alors je m’appuie sur les ressources existantes – officielles comme celles pour les directeurs, et je demande souvent à mes collègues, comme pour tout ce qui relève de l’organisation de travail en fonction du niveau ».

Lilia Ben Hamouda

Les vidéos