Hommage à Dominique Bernard, 179 perturbations

179 élèves ont perturbé la minute de silence en hommage à Dominique Bernard. « Notre nation et notre école ne peuvent en aucun cas tolérer cela et donc conformément aux engagements que j’avais pris devant les Français, ce sont 179 saisines du procureur de la République qui partent ce jour pour engager des poursuites contre ces élève » a déclaré Gabriel Attal à l’Assemblée Nationale. « 179 procédures disciplinaires qui partent également et pour les cas les plus graves plusieurs dizaines d’entre eux qui relèvent de l’apologie du terrorisme, je le dis, j’ordonne ce jour l’exclusion de ses élèves dans l’attente des procédures disciplinaires qui se tiendront ».