Une banque collaborative pour travailler sur les problèmes mathématiques

Le site Maths envie met à disposition des enseignants et enseignantes une banque de problèmes avec un outil de recherche multicritère – qui s’appuie sur une typologie de problèmes – et des outils d’édition et de vidéoprojection.

Cette banque est une plateforme collaborative. Elle vit de ses utilisateurs – près de 1000 inscrits à ce jour – et de leurs contributions – près de 3000.

Elle contient :

– Près de 1600 problèmes basiques, à étapes, avec des factions, de proportionnalité…

– Près de 1200 photos mathématiques dans l’esprit M@ths en-vie

– 100 photo-problèmes – dernière brique lancée en juillet.

Pour puiser et collaborer, c’est ici

Pour en savoir plus sur le projet, c’est ici