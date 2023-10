Contre la fermeture de trois Instituts Goethe

L’Institut Goethe de Munich a publié le 27 septembre 2023 sa décision de fermeture prochaine des Instituts Goethe de Bordeaux, Lille et Strasbourg. L’ADEAF déplore le mauvais signal que l’Allemagne envoie à la France alors que celle-ci peine à recruter des enseignants d’allemand et que l’apprentissage de l’allemand ne cesse de régresser tant auprès des élèves que des étudiants.

Une pétition a été lancée pour le maintien des 3 instituts menacés. L’ADEAF a co-signé et appelle à signer cette pétition : «S’opposer à la fermeture de trois Goethe-Instituts en France»

La VDFG (Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa), qui fédère comme la FAFA pour l’Europe dans notre pays plus de 140 sociétés, associations et acteurs franco-allemands a aussi pris l’initiative d’une lettre ouverte dénonçant ces fermetures programmées en France, cette lettre a été co-signée par l’ADEAF.