Partir en séminaire aux USA ?

Et si vous partiez vous formez aux États-Unis pendant l’été ? La commission franco-américaine Fulbright France propose une bourse à deux enseignants français dans le cadre du séminaire d’été « Study of the U.S. Institutes for Secondary School Educators and Administrators » aux Etats-Unis, programme rendu possible grâce au soutien de l’Ambassade des Etats-Unis en France et du Département d’État américain. Les frais de transport, d’hébergement et de formation des participants seront entièrement pris en charge.

« La Commission sélectionnera deux enseignants pour représenter la France dans ces séminaires de cinq semaines qui se dérouleront aux États-Unis, avec pour thème la société, l’éducation et la culture américaines. Chaque séminaire est fondé sur une combinaison de conférences, de discussions et de voyages d’études sur le terrain. Cette diversité d’activités permet une véritable approche pluridisciplinaire de la société et de la culture américaines, renforcée par l’origine internationale des participants ».

Enseignants d’anglais du secondaire, professeurs de DNL en sections européennes, administrateurs d’établissements d’enseignement secondaire, responsables administratifs en rectorat, et IA-IPR peuvent postuler. « Préférence sera donnée à ceux qui ne sont jamais ou peu allés aux Etats-Unis, ceux qui vous paraissent les plus susceptibles de contribuer à leur retour à des actions innovantes en matière d’enseignement sur la culture américaine » précise la commission. « Les participants retenus rejoindront un groupe d’environ 18 enseignants recrutés dans le monde entier ».

