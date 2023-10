La flamme de l’égalité ne s’éteint pas

“Résister à l’esclavage : survivre, s’opposer, se révolter”, c’ets le thème de la 9ème édition du concours La flamme de l’égalité. Les élèves ont jusqu’au 31 mars pour s’inscrire et mener un projet sur ce thème. Autour d’un travail de mémoire et d’histoire, il est proposé aux élèves de réaliser collectivement une production de forme libre (témoignage, dessin, texte lu, chanson, spectacle, exposition, BD, vidéo, etc.), qui peut être entreprise dans toutes les disciplines (histoire, français, langues, arts, éducation physique et sportive, etc.). Quelle que soit la forme d’expression choisie, ce projet est transmis sous la forme d’un fichier numérique selon les modalités techniques et le calendrier précisés dans le règlement figurant ci-après.

Le concours