Prix Samuel Paty 2023-2024

Samedi 14 octobre, le prix Samuel Paty était remis à trois classes de collège et trois classes de lycée dans le majestueux amphithéâtre de la Sorbonne.

Pour 2023-2024, l’APHG organisatrice de l’évènement propose aux élèves de plancher sur le thème : « La laïcité à l’École : un principe pour se respecter ? »

Cette édition, la troisième, est destinée aux élèves du cycle 3 de l’école élémentaire – CM1 et CM2, aux classes des collèges, aux classes des lycées généraux et technologiques, et des lycées professionnels.

Pour plus d’informations, c’est ici