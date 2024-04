« Qu’est-ce qu’un bon lycée si « on donne le bac à tout le monde » ? » C’est le thème central du séminaire qu’organise le Lycée innovant Germaine Tillion, au Bourget, pour fêter ses dix ans les 26-27 avril. L’établissement accueille à la fois 700 élèves du secteur, le nord de la Seine-Saint-Denis, et 50 élèves « raccrocheurs » au sein du Microlycée 93. « Cette double structure est unique en France, parce qu’elle offre une expérimentation systémique, c’est-à-dire un fonctionnement alternatif pour tous ses élèves et tous les enseignant(e)s, tout en étant un lycée public de secteur. » Questions abordées : l’accompagnement des élèves entre-t-il en contradiction avec la recherche de l’excellence ? comment éduquer à la complexité du monde contemporain par l’exploration de controverses ? que serait un lycée idéal selon les anciens élèves ? quelle articulation entre la direction et l’équipe éducative ? … Avec la participation de Benjamin Moignard, Julie Deliquet, Stéphane Beaud, Thomas Tari…

Sur le site du lycée

Nathalie Broux : Se raccrocher au lycée par l’écriture