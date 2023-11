Vers des voyages scolaires à vélo ?

Ca bouge au collège Paul Eluard de Montreuil ! En particulier à travers le projet « Eluard à vélo » qui pour la seconde année consécutive organise un voyage scolaire original. Professeur·es d’EPS, mathématiques et lettres, Lucille Desroches, Audrey Chiezal, Matthieu Champion et Julien Léoni ont amené leurs élèves à rouler l’an passé de Montreuil à Nogent-le-Rotrou et espèrent le faire cette année de Maubeuge à Bruxelles. Le projet pédagogique « repose sur le fil conducteur de la découverte de l’espace, des milieux et du patrimoine » avec une ambition qui se veut aussi citoyenne : « Sans en faire une question politique, comment, toutefois, ne pas défendre le trajet « doux » quand l’expression même d’urgence climatique monopolise l’actualité ? Comment ne pas faire œuvre d’éducation en ce sens, quand les chiffres de pollution à l’ozone, au dioxyde d’azote et aux particules ne cessent de nous alerter ? Comment ne pas intégrer le transport doux au sein de nos pratiques éducatives, quand nos programmes les érigent au rang de priorité nationale ? »

Le site du projet « Eluard à vélo »

Julien Léoni dans Le Café pédagogique