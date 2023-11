Sécurité des établissements : Régions de France entendues par le ministère

Carole Delga, présidente de Régions de France, « accueille avec satisfaction les suites données par le ministre de l’Éducation nationale » aux propositions – faites par l’association des régions – qui visent « à renforcer le caractère immédiat de l’alerte des chefs d’établissement vers les forces de l’ordre, grâce à des boutons d’alerte reliés aux commissariats et brigades de gendarmerie, et mieux assurer la formation des agents régionaux avec ceux de l’Éducation nationale ».Elle dit néanmoins attendre « que des moyens supplémentaires soient rapidement décidés pour financer ces mesures ».

Si Carole Delga se réjouit , c’est parce que la Première ministre a annoncé lundi 6 novembre vouloir la généralisation des boutons d’appel dans les écoles et établissements pour que ces derniers soient en lien avec les commissariats. Une annonce non sans lien avec les demandes de Régions de France. « Dès le 18 octobre, Carole Delga avait écrit au ministre de l’Intérieur pour demander un relèvement significatif de la sécurité des établissements d’enseignement et des transports scolaires. Elle avait notamment plaidé pour une l’installation généralisée de systèmes d’alerte directe des établissements vers les commissariats et gendarmeries et l’association systématique des agents des Régions dans les établissements aux exercices et aux formations organisés par l’Éducation nationale. Aujourd’hui, la présidente de Régions de France constate avec satisfaction que les propositions des Régions ont été retenues par le ministre de l’Éducation nationale » écrit le groupement des Régions dans un communiqué qui attend « désormais du ministre un effort financier supplémentaire afin de garantir un même niveau de sécurité dans l’ensemble des établissements ».