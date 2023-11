Professeure des écoles à Aubagne, Laurence Géri a testé un usage intéressant de l’Intelligence Artificielle en CM2. Chaque élève dessine et écrit le portrait d’une sorcière, traduit ce texte en anglais, le propose à la plateforme Text to Image « Zoo.replicate », compare l’image produite avec le dessin originel, modifie et précise sa description pour viser la correspondance parfaite. « Bluffant ! » juge l’enseignante.

Présentation

La plateforme IA utilisée