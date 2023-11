Fermeture de plusieurs Instituts Goethe en France : une décision dommageable pour la relation franco-allemande

The Conversation revient sur les enjeux, les raisons et les réactions à la fermeture annoncée de 3 instituts Goethe en France. « Les arguments avancés pour justifier ces fermetures sont d’autant plus étonnants qu’ils entrent en contradiction avec les principes directeurs des Instituts Goethe et les valeurs qu’ils défendent. La mission des instituts Goethe est, en effet, de propager l’apprentissage de la langue et de la culture allemandes dans le monde et, est-il précisé en 2023, d’y conforter les valeurs de la démocratie et de combattre l’illibéralisme et les populismes et nationalismes naissants. Or ces phénomènes ne sont pas étrangers aux sociétés française et italienne… » écrit Jérôme Vaillant, professeur de civilisation allemande et auteur de l’article. « Pour la France vient s’ajouter le fait que 2023 est l’année du 60e anniversaire du Traité de l’Élysée qui, de même que le traité d’Aix-la-Chapelle qui est venu le compléter en 2019, prône l’apprentissage de la langue du pays voisin et la connaissance de sa culture et de sa civilisation. Or l’apprentissage de l’allemand est en net recul en France depuis une vingtaine d’années ».

« L’annonce de ces fermetures a provoqué de multiples protestations, en particulier en France où des pétitions ont en peu de temps recueilli des milliers de signatures. Les médias ont pour leur part fait leur travail d’explication et d’analyse, répercutant l’incompréhension des autorités régionales et locales… »

