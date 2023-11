Le prix Hippocrène

Le concours « Prix Hippocrène de l’éducation à l’Europe » vise à encourager et valoriser les établissements, les enseignants et les élèves qui s’engagent dans les échanges avec de jeunes Européens, dans la découverte d’une autre culture, à travers la réalisation d’un projet commun et la mobilité.

Quand et comment postuler ?

« Les candidatures sont ouvertes du 6 novembre 2023 au 16 janvier 2024 et sont à rédiger en ligne sur l’interface du site internet de la Fondation Hippocrène à partir de la page http://fondationhippocrene.eu/prix-2024/

Un email de confirmation automatique vous sera envoyé une fois votre dossier soumis. Il sera alors automatiquement transmis à l’équipe de la Fondation Hippocrène ».

Plus d’info ici