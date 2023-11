Conférence des terrains Innovants à Educatech le 17 novembre

La prochaine conférence des Terrains Innovants aura lieu le 17 novembre à 9h30 au salon Educatech.

Vanda Luengo, professeure d’informatique à la Sorbonne Nouvelle, parlera « Feedback et intelligence artificielle dans les ressources pédagogiques »

De nombreux travaux ont déjà démontré l’impact positif sur l’apprentissage des rétroactions (ou feedbacks) dans les environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH). Au-delà de la cognition de l’apprenant, les rétroactions peuvent également impacter son état émotionnel, sa motivation ou des aspects métacognitifs tels que son sentiment d’auto-efficacité.

A travers des exemples et retours d’expériences, nous mettrons en avant que la montée en puissance des IA génératives est un réel terrain de jeu pour l’écriture de rétroactions élaborées et personnalisées à l’état de l’apprenant sur le plan cognitif, métacognitif et émotionnel.

Pour s’inscrire et bénéficier d’un badge visiteur, c’est ici