La salon de l’éducation ouvre mercredi

Du 15 au 17 novembre se tiendra le salon de l’Éducation à Paris. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus au pavillon 7 du parc exposition de la porte de Versailles. Le salon Educa@tech Expo accueille une série de conférences explorant les enjeux du domaine éducatif. Le Café pédagogique, partenaire du salon, proposera d’ailleurs une rencontre sur la place de l’intelligence artificielle dans les ressources pédagogiques le vendredi 17 novembre.

Le coup d’envoi du salon organisé par le groupe WeYou sera donné avec une conférence interrogeant la compatibilité entre le développement de l’école numérique et l’impératif de transition écologique avec Louise Vialard de l’Ademe et Christophe Hugon, adjoint au maire de Marseille. En parallèle, les projets numériques innovants des communes de Meudon et Clamart seront mis en avant. Le Ministère de l’Éducation Nationale dévoilera aussi « les premiers résultats de sa stratégie numérique sur les 8 derniers mois ».

D’autres échanges, tourneront autour des défis de l’inclusion à l’école avec notamment l’anthropologue Pascal Plantard de l’université de Rennes attendu pour une table ronde le jeudi. « Constatant d’importantes inégalités dans l’accès aux savoirs, aux études supérieures, à l’emploi, à la citoyenneté, nous convoquerons les méthodes, outils et pratiques éducatives qui permettent de s’engager concrètement au service de l’éducation inclusive », peut-on lire dans le programme en ligne.

À noter le 17 novembre, une exploration approfondie de l’intelligence artificielle générale avec l’Inria. Les questions proposées sont nombreuses : « Comment fonctionne l’IA générative ? Quels enjeux éthiques pose-t-elle ? De l’enseignement primaire au supérieur, comment transforme-t-elle et va-t-elle transformer l’école et les pratiques enseignantes ? Quelle nouvelle alliance entre la recherche et l’école ? Quelle politique publique construire autour de ces enjeux ? ». Les conférences seront ensuite mises en ligne pour être accessibles à tous.

N’oublions pas la place des filles dans les métiers du numérique qui sera évoquée avec Isabelle Collet de l’université de Genève et spécialiste des questions de genre. D’après l’Insee, « les hommes représentent 77 % des emplois du numérique, 91 % des métiers des infrastructures réseaux et télécom Au niveau Européen, seuls 18 % des spécialistes des TIC sont des femmes ». La région académique Île-de-France déplacera de nombreux enseignants avec leur classe pour valoriser les initiatives pédagogiques. Par exemple, les visiteurs pourront voir comment faire travailler les élèves de CE2 en programmation ou encore organiser un serious-game pour travailler de façon collaborative.

Enfin, dans les allées colorées du salon, les visiteurs pourront surtout faire le tour des propositions de matériel des 280 exposants attendus.

Julien Cabioch

Salon de l’Éducation du 15 au 17 novembre

Porte de Versailles pavillon 7- Paris

