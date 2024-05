La Fnaren écrit au Président, au Premier ministre et à la ministre de l’Éducation nationale

La Fnaren – Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l’Éducation nationale – s’adresse au président de la République, au Premier ministre et à la ministre de l’Éducation nationale dans cette lettre ouverte. « Nous, enseignant·es spécialisé·es en aide relationnelle des écoles primaires, lançons un appel pour vous informer que la spécificité de l’aide relationnelle est en danger. Ses missions auprès des élèves, de leurs familles et des enseignant·es sont aujourd’hui détournées de leur sens », écrivent les signataires du texte. Ils et elles dénoncent aussi une « médicalisation des difficultés » qui « intervient souvent trop vite ».

Les principes de l’aide relationnelle en danger : Une école inclusive ? Vraiment ?

Nous, enseignant·es spécialisé·es en aide relationnelle des écoles primaires, lançons un appel pour vous informer que la spécificité de l’aide relationnelle est en danger. Ses missions auprès des élèves, de leurs familles et des enseignant·es sont aujourd’hui détournées de leur sens.

Depuis plus de 30 ans, nous œuvrons au sein des RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté) auprès d’élèves ayant le besoin spécifique de retrouver le chemin des apprentissages et leur estime de soi. Cette aide spécialisée soutient une éthique fondée sur le respect de la personne de l’enfant, non réduit aux points faibles observés du point de vue de l’école. Elle reconnaît la singularité de chacun. Elle accueille l’agressivité lorsqu’elle émerge. Elle propose la transformation de la destructivité – dont l’inhibition ou l’agitation, voire le refus scolaire, sont des formes possibles – en créativité. Il s’agit de s’adresser à l’enfant, de l’écouter, de tenter de comprendre sa façon de communiquer, d’aller le chercher là où il se tient pour lui proposer des médiations : jeux sensorimoteurs, jeux de représentation (ou de fiction), jeux de règles, afin qu’il mette en acte ses capacités de pensée, là où en classe on parle surtout de ses difficultés. Une activité fait médiation pour un enfant quand il est accompagné par un·e enseignant·e spécialisé·e, formé·e à la relation d’aide, et proposant une juste distance au travail relationnel en jeu.

Cette démarche est mise en œuvre grâce à la collaboration préalable et continue avec les enseignants des classes, les équipes, les parents et les partenaires extérieurs. Cette aide relationnelle nécessite, la plupart du temps, un lieu spécifique dédié qui soit en même temps à l’intérieur de l’école, mais hors de la classe où l’élève donne à entendre parfois bruyamment les obstacles qui entravent sa compréhension des attentes scolaires.

Aujourd’hui, la médicalisation des difficultés intervient souvent trop vite. Elle se traduit par une recherche de diagnostics et de prescriptions. La technique évaluative est souvent mise en avant comme unique modalité de penser UNE solution miracle. Les protocoles deviennent alors la réponse omnipotente, au risque d’évacuer un véritable travail partenarial entre tous les membres de l’équipe éducative.

L’expérience de l’aide relationnelle nous apprend au quotidien que certaines difficultés ne relèvent ni du médical ni de la seule didactique de l’enseignement. Alors que les alertes sociales augmentent dans les écoles, les commandes institutionnelles nous éloignent de nos missions de prévention et d’aides directes auprès des élèves. Nous sommes très inquié·es de constater que l’aide relationnelle à laquelle nous avons été formé.es puisse disparaître. La pratique de l’aide relationnelle requiert une formation spécifique de manière à prendre en compte la complexité multifactorielle des situations rencontrées à l’école.

Nous prenons position pour maintenir l’aide relationnelle dans ses fondements psychopédagogiques qui place la rencontre avec l’autre au cœur de tout apprentissage et de tout projet de scolarisation réellement digne d’une école pour tous. Nous attendons de vous des décisions claires allant dans ce sens et donc dans le sens d’une société plus inclusive.

Lettre ouverte portée par le Bureau National de la FNAREN :

Laëtitia Fombelle (Présidente) – Daniel Gostain (Vice-Président)

Aurélia Gabriels-Belhaj – Clarisse Huppenoire – Nathalie Mentec – Karine Richet – Lydia Tournelle

