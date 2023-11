SVT : une nouvelle version du site PMA

Le support en ligne PMA (procréation médicalement assistée) possède désormais deux niveaux pour être utilisé au collège et au lycée. La sexualité étant étudiée au cycle 4 et en classe de seconde. Les élèves auront à déterminer l’origine de l’infertilité de 3 couples et leur proposer une technique de PMA à chaque cas. « Cette nouvelle mouture laissera une possibilité pour des élèves l’ayant déjà utilisé en collège de poursuivre le travail sur de nouveaux cas en seconde », souligne Bruno Boucher, professeur de SVT. Les lycéens travailleront davantage sur les rôles de la LH et de la FSH.

