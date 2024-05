Histoire : Jouer la Guerre froide

Et si vous abordiez la guerre froide avec vos élèves de troisième grâce à un jeu. C’est ce que propose Arnaud Lemaître sur le site de l’académie de Montpellier. « La mise par écrit du raisonnement historique sur le thème de la Guerre froide a tendance à freiner et restreindre le raisonnement des élèves. Leurs travaux se résument très souvent en une reproduction plus ou moins lacunaire de la trace écrite du cours, une accumulation d’événements ou d’anecdotes avec au final une perte de sens global.

Le passage par le jeu (les élèves jouent) devrait permettre aux élèves d’appréhender cette réalité historique, de rendre vivants des événements et de saisir les tensions propres à cette période. La conception d’un jeu simple à embranchements (ou fiction interactive) devrait quant à elle permettre de valider la compréhension des enjeux de la guerre froide par les élèves ainsi que la mise en relation des faits historiques ».

