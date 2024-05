L’Europe au cœur de la pédagogie

Peut-on par la pédagogie favoriser le sentiment d’appartenance à une culture européenne commune et combattre la tentation des replis nationalistes ? Les projets eTwinning déploient dans les classes des partenariats qui agissent en ce sens tout en développant connaissances, compétences et attitudes. En témoignent les projets récompensés par un prix eTwinning européen 2024. Thèmes choisis pour relier et engager les élèves : le sens des couleurs arc-en-ciel (moins de 6 ans), le voyage d’une petite pieuvre appelée eTwinfish autour de la pollution de l’environnement (7-11 ans), la création de jeux éducatifs sur le thème de l’océan (12-15 ans), la conception d’un grand jeu d’évasion numérique et d’une méthode de cryptage commune avec un algorithme mathématique (16–19 ans), l’écriture d’un carnet de voyage fictif utilisant la langue de la classe partenaire ((16–19 ans), des échanges sur la nocivité supposée des produits chimiques (formation professionnelle initiale)….

Les prix en ligne

Un projet eTwinning de Salima Seidi dans Le café pédagogique

La plateforme eTwinning