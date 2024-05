Intelligence artificielle et pédagogie, n° 593 des Cahiers pédagogiques

L’intelligence artificielle générative a fait récemment une entrée fracassante dans nos vies ce qui ne manque pas d’interroger l’école et les pratiques pédagogiques. Comment relever ce nouveau défi ? Comment, quand et pourquoi l’utiliser en classe ?

Sans angélisme ni naïveté, de nombreuses contributions appuyées sur des expérimentations en classe montrent que le rôle de concepteur de l’enseignant peut sortir renforcé, contrairement aux craintes que l’IA le confine dans un rôle d’exécutant. À condition toutefois de ne pas oublier que certains problèmes complexes échappent à une résolution basée sur une modélisation par des algorithmes, et de ne pas perdre de vue les compétences humaines qui différencient l’être humain de la machine.

Un dossier coordonné par Julie Higounet, ancienne conseillère pédagogique et fondatrice de EDHUMAN, et Jean-Michel Zakhartchouk, professeur de français retraité.

