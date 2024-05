Un Instant Canopé pour aborder les enjeux citoyens du droit à l’avortement

Bobigny 1972 , roman graphique de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole Maurel raconte le procès de Marie-Claire Chevalier, dénoncée pour avortement clandestin par son violeur, et défendue dans un procès devenu célèbre par Gisèle Halimi. Le 22 mai 2024 à 14h la librairie Canopé de Paris, organise une table ronde à l’occasion de cette parution en présence de l’historienne et scénariste Marie Bardiaux-Vaïente ainsi que de Violaine Lucas, professeure de lettres et actuelle présidente de l’association Choisir la cause des femmes, fondée par Gisèle Halimi en 1971. « Ce temps d’échange permettra d’aborder le contexte historique, social et judiciaire du procès, l’engagement de Gisèle Halimi pour l’adoption et l’application de la loi Veil, les enjeux actuels du droit à l’avortement dans le monde et la constitutionnalisation de ce droit en France en 2024 ». On peut s’inscrire pour assister à la conférence jusqu’au mercredi 21 mai ici. Il est possible aussi de suivre en ligne les échanges en s’inscrivant, toujours jusqu’au 21 mai, ici.

Bobigny 1972, Marie Bardiaux-Vaîente, Carole Maurel. Sur le site de la maison d’édition.