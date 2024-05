La mémoire et l’héritage : séminaire de l’ONG Facing History And Ourselves

Facing History And Ourselves, ONG américaine adossée à l’université de Chicago, travaille depuis plus de 30 ans sur les questions politiquement et socialement vives en éducation, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en Afrique du Sud, en Irlande ou encore en France depuis une dizaine d’années.

Elle propose aux enseignants et éducateurs français des ressources et des formations tout le long de l’année dans les établissements, en particulier dans les académies de Paris, Versailles, Caen ou Lyon. Et chaque année, elle organise un séminaire national, portant sur une thématique spécifique, rassemblant enseignants, formateurs, cadres curieux et intéressés par la démarche – on propose un parcours Découverte et un parcours Experts.

Le séminaire se tiendra cette année au lycée Claude Bernard à Paris les 14 et 15 juin prochains autour de la thématique de la mémoire et de l’héritage avec des interventions de Frédéric Callens (Musée national de l’histoire de l’immigration), Lucie Vouzeland (Musée mémorial du terrorisme), Anne Troadec (Institut d’études de l’islam et sociétés du monde musulman) et d’Anne Schneider de l’Université de Caen.

