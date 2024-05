Conférence des Terrains Innovants : Les fonctions exécutives dans les apprentissages

Connaissez-vous les fonctions exécutives ? Ce sont des habiletés cognitives générales de haut niveau permettant de réguler le comportement et les actions d’un individu. Plusieurs études ont montré que cet ensemble de capacités, comprenant principalement la mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité cognitive, jouent un rôle essentiel aussi dans les apprentissages scolaires. Entraîner ces compétences dans un cadre scolaire semble donc important pour améliorer les capacités de nos élèves, mais comment le faire ?

Cette table ronde vous permettra de comprendre le rôle joué par les fonctions exécutives dans les apprentissages, notamment en mathématiques et en lecture, en comprenant l’importance de les intégrer dans la salle de classe afin d’améliorer l’apprentissage des élèves.

Ce sera Mercredi 29 mai à 18 heures.

Intervenants :

Arnaud VIAROUGE, Maître de Conférences en Psychologie du Développement à l’Université Paris Cité, chercheur au Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ – CNRS)

Irene ALTARELLI, Maître de Conférences en Psychologie et Neurosciences du Développement à l’Université Paris Cité et chercheuse au Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ – CNRS)

Juliette GALMICHE, Enseignante spécialisée Groupe scolaire La Madone

Julien GARBARG CHENON, Délégué Service Education et culture à la Ligue de l’enseignement

