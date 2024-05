Pour une histoire du sport au féminin

Rendre visibles les grandes sportives, pour qu’elles renforcent la confiance en soi des femmes et leur servent d’inspiration, qu’elles soient ou non sportives, c’est l’objectif que se donnent Valérie de Swetschin, autrice, Régis Dupont, journaliste à L’Equipe, et Sheina Szlamka, illustratrice, dans l’ouvrage Championnes, 50 femmes qui ont marqué l’histoire du sport publié aux éditions EYROLLES.

Une balade à travers les époques, les pays, les activités sportives qui trace le portrait de 50 championnes et raconte une histoire d’émancipation souvent, une histoire de passion toujours. Une histoire aussi de lutte féministe et d’engagement politique contre le sexisme, le racisme et l’homophobie, qui va de la création des premiers JO féminins par Alice Milliat, à l’emblématique dossard 261 de Kathrine Switzer au marathon de Boston, du combat de Maria Teresa De Filippis pour pratiquer la course automobile, ou de Billie Jean King pour obtenir la parité des gains entre les hommes et les femmes, à la lutte d’Althea Gibson et Serena Williams contre les discriminations racistes, ou de Megan Rapinoe et Caster Semenya contre les LGBTIphobies…

Une histoire enfin de corps, qui raconte les corps malmenés, parfois même les violences sexuelles subies, mais qui raconte aussi les corps qui brisent les diktats vestimentaires, domptent les handicaps, réparent les agressions, montent jusqu’au « Toit du monde », pour revendiquer désormais avec détermination le droit d’être à la fois des corps de femmes, de mères et de sportives.

Une histoire à faire connaitre et à questionner avec les élèves, qui rappelle aussi que si on est désormais loin du « seul véritable héros olympique adulte mâle » de Coubertin, la course d’obstacles n’est pas terminée…

Claire Berest

Championnes, 50 femmes qui ont marqué l’histoire du sport, Valérie de Swetschin, Régis Dupont, Sheina Szlamka sur le site de la maison d’édition.