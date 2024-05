Les Rencontres ludopédagogiques

La recherche montre que le jeu tient une place singulière dans les processus d’apprentissage. Au-delà du plaisir qu’il procure, il développe la motivation et l’estime de soi, favorise la communication, la coopération et l’acquisition d’habiletés cognitives et psychomotrices. Pour explorer toutes ces dimensions en classe, Réseau Canopé organise la 3e édition des Rencontres ludopédagogiques 29 mai au 28 juin et vous propose des conférences d’experts, webinaires, formations, salons et journées ludiques dans les Ateliers Canopé.

Retrouvez :

Des conférences d’experts (en distanciel) les 12 et 19 juin ;

Des formations en distanciel et en présentiel sur le thème des jeux de société, des jeux et du numérique, sur le thème des escape game et des jeux de piste, du 29 mai au 28 juin ;

Des salons et journées ludiques à Montigny-lès-Metz (57) le 5 juin et à Toulouse (31) le 26 juin.

