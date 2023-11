Évaluations nationales : pas vraiment de surprise

Les premiers résultats des évaluations nationales sont tombés. Aucune grande surprise. Les élèves scolarisés en éducation prioritaire – et dans les collèges les plus défavorisés (IPS les plus bas) – réussissent toujours moins bien que les autres, ceux de l’enseignement privé sous contrat tirent toujours leur épingle du jeu. Les filles sont toujours championnes en français, les garçons en mathématiques. Les évaluation de Cm1 et 4e, pour leur première édition, confirment les difficultés des mêmes élèves.

CP-Ce1 : des résultats relativement identiques

En Français, les résultats des élèves de CP restent sensiblement identiques à ceux de 2022 avec une légère baisse pour cinq des domaines évalués. Les filles sont toujours plus performantes. Malgré la politique de dédoublement des classes de GS, CP et Ce1 lancée par Blanquer, les écarts persistent, voire augmentent entre les élèves d’éducation prioritaire et les autres. « Entre 2019 et 2023, les écarts entre élèves du secteur public hors EP et élèves de Rep augmentent plus significativement en français ».

En mathématiques, pas de surprise non plus, les résultats sont similaires à ceux de 2022. Les garçons réussissent toujours mieux que les filles dès le début du Ce1, à l’exception des items de géométrie et de calcul mental où les filles l’emportent.

L’écart entre les élèves scolarisés en EP ou pas reste quasi identique, et ce depuis 2019.

Cm1 : le décrochage des élèves de Rep+ se confirme

Pour leur première édition, les résultats des évaluations de français des élèves de Cm1 montrent qu’ils ne sont qu’un sur deux à maitriser la lecture à haute voix mais 84,9% à comprendre des textes à l’oral. Les filles restent toujours en tête. Les élèves en EP ont une maîtrise moins affirmée que leur camarade hors EP.

En mathématiques, les exercices d’automatisme de calculs, de calculs posés et de résolutions de problèmes sont les moins bien réussis. Le plus réussi est celui d’écriture de nombres entiers avec 83,8% de réussite. Comme en Ce1, les garçons prennent la tête du peloton. Là encore, mieux vaut être scolarisés dans le privé ou hors EP pour réussir. 4,3% des élèves scolarisés en privé appartiennent au groupe 1 (le plus en difficulté) dans l’écriture d’un nombre, contre 6,5% hors EP, 12,2% en Rep et 16,9% en Rep+. Autrement dit, un élève de Rep+ a trois fois plus de chance d’être en difficulté qu’un élève scolarisé dans le privé.

En 6e : des résultats stables depuis 2022, en très légère hausse depuis 2017

En français, avec un score moyen stable pour 2023 par rapport à 2022, les résultats des élèves de 6e confirment la hausse de leurs performances depuis 2017. Pour autant, la réussite varie en fonction du secteur de scolarisation. Ils sont 41,8 % en EP à appartenir aux deux groupes de bas niveau, contre 15,7% de ceux hors EP. Si le score des élèves en Rep+ a augmenté depuis 2017, ceux appartenant aux collèges dont les IPS sont les plus hauts voient leur score augmenté quatre fois plus.

En mathématiques, le score moyen augmente d’un point depuis 2022, de 4,1 points depuis 2017. Les élèves scolarisés en Rep+ sont deux fois plus nombreux dans les groupes de bas niveau que ceux hors EP. Là encore, le score des élèves est aussi corrélé à l’IPS des établissements, un élève scolarisé dans un établissement privilégié a 48,8 points de plus qu’un élève scolarisé dans un établissement défavorisé.

Sur la fluence, 57,3% des élèves ont atteint le niveau de 120 mots à la minute (score moyen attendu) et 16,8 à ne pas lire 90 mots à la minute (score attendu en Ce2). Ces derniers sont majoritaires dans les collèges défavorisés.

4e : Des résultats mitigés, assez équivalents à ceux de sixième

En Français, 32,5% des élèves appartiennent aux groupes de niveaux les plus faibles. En Rep, ils sont 49,9%, en Rep+, 61,4%. Les élèves scolarisés dans un établissement à l’IPS faible ont un score de 47,5 points de moins que leurs camarades d’établissements à l’IPS le plus haut. Les filles maintiennent leur avance en français, les garçons en mathématiques.

En mathématiques, 33,5% des élèves sont en difficulté. Lorsqu’ils sont scolarisés en Rep+, la proportion atteint 65,5% et en Rep, 53%. Là encore, les élèves scolarisés dans un établissement à IPS élevé réussissent mieux que ceux scolarisés dans ceux à IPS bas.

Dans une interview accordée au Parisien – article payant – le ministre s’est dit plutôt satisfait des résultats des élèves de sixième qu’il attribue aux dédoublements des GS, CP et Ce1. Si en Français, les résultats s’améliorent plus vite en Rep+ qu’hors EP (+2,1%), en maths, l’écart se creuse (+1,6% en moyenne contre 1,4% en Rep+). Si on ne peut réfuter une très légère hausse des résultats des élèves de sixième en Rep+, les résultats de Cm1 sont loin d’être concluants. On ne peut donc que s’interroger de la satisfaction du ministre.

Quant aux résultats de 4e, ils sont intéressants mais peu pertinents sans éléments de comparaison puisque c’est la première évaluation à ce niveau. Et puis, les élèves de ce niveau ont des taux de réussite similaire à ceux de 6e alors qu’ils n’ont pas fréquenté de classe dédoublée.

La communication de Gabriel Attal semble se focaliser sur les difficultés des élèves au collège. Peut-être pour mieux lancer les classes de niveaux qu’il appelle de ses vœux ?

Un autre choix est pourtant possible : alléger les effectifs de classe, mieux former les professeur·es, les payer plus, imposer une réelle mixité sociale dans tous les établissements privés comme publics… Ce ne sont que quelques pistes qui permettraient sans aucun doute d’améliorer les conditions d’apprentissage et de rendre attractif un métier en mal de vocation.

Lilia Ben Hamouda

Les détails des résultats des évaluations sont à retrouver dans les documents de travail de la DEPP :

https://www.education.gouv.fr/evaluations-2023-reperes-cp-ce1-premiers-resultats-379863

https://www.education.gouv.fr/evaluations-de-debut-de-cm1-2023-premiers-resultats-379866

https://www.education.gouv.fr/evaluations-de-debut-de-sixieme-2023-premiers-resultats-379869

https://www.education.gouv.fr/evaluations-de-debut-de-quatrieme-2023-premiers-resultats-379872