Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse propose aux élèves engagés dans certains parcours linguistiques spécifiques de présenter une certification en langues vivantes étrangères. Véritables outils d’évaluation et de valorisation des compétences linguistiques des élèves, ces certifications sont mises en place avec le concours d’organismes certificateurs internationaux.

Le calendrier des épreuves orales et écrites des certifications en allemand, anglais et espagnol pour la session 2024 est indiqué dans la note de service du 20 juillet 2023, publiée au BO n°34 du 14 septembre 2023.

L’inscription des élèves se fait sous la responsabilité du chef d’établissement entre le lundi 20 novembre 2023 et le 8 décembre 2023 par l’application Cyclades.

Quelles sont les certifications en langues proposées ?

Trois certifications en langues vivantes étrangères sont proposées au niveau national, en anglais, allemand et espagnol. Elles sont mises en place avec le concours d’organismes certificateurs internationaux reconnus. Véritables outils d’évaluation, ces certifications sont adossées au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et permettent, selon les langues et les parcours linguistiques des élèves, d’évaluer et de valoriser leurs compétences à des niveaux différents.

Adossées au cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), et pleinement intégrées à un ensemble de mesures en faveur de l’amélioration du niveau des élèves en langues étrangères, elles s’inscrivent en cohérence avec les autres dispositifs d’évaluation et de positionnement en langue mis en place par le ministère : Ev@lang collège, l’attestation de langue adossée au baccalauréat, la mention « mobilité européenne et internationale » du baccalauréat et les évaluations internationales.

La mise en place de ces outils est encouragée par l’action 6 du plan langues vivantes qui vise un meilleur référencement du niveau des élèves sur le CECRL. Ainsi, les certifications constituent un outil supplémentaire pour valoriser le travail des élèves engagés dans des parcours de spécialisation linguistique et les dispositifs internationaux.

