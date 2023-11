Colloque : le plurilinguisme précoce de l’Institut Goethe

Pour le troisième colloque en ligne sur le plurilinguisme précoce, l’institut Goethe, s’intéresse par le biais de regards croisés franco-allemands, aux exemples tirés de la pratique et aux ressources existantes pour accompagner les structures cherchant à promouvoir le plurilinguisme précoce.

Comment peut-on concrètement promouvoir le plurilinguisme précoce dans les centres de garde d’enfants et les écoles maternelles ? Quelles sont les ressources dont disposent les éducateurs / éducatrices, les enseignant·e·s et les autres personnes intéressées, tant dans le cadre de l’enseignement des langues que dans celui de l’apprentissage linguistique dans des situations de communication authentique intégrées au quotidien de l’enfant au cours de sa journée dans la structure d’accueil dans laquelle il ou elle se trouve ?

C’est à ces questions que se consacre le troisième colloque sur le plurilinguisme précoce. Les intervenantes donneront des exemples concrets tirés de la pratique dans le contexte franco-allemand et présenteront des ressources pour la promotion du plurilinguisme précoce. Il ne sera pas seulement question des langues allemande et française mais également d’autres langues.

Quand ? Mercredi 13 décembre 2023, 14h30-16h30 CET

Où ? En ligne sur Zoom

Intervenantes:

– Anne-Lise Marill, responsable des formations à Dulala (pôle national de ressources et de formations sur le bilinguisme et l’éducation plurilingue)

-Bénédicte Abraham, Inspectrice générale de l’Éducation nationale

– Simone Wahl, Conseillère spécialisée pour les établissements d’accueil du jeune enfant, spécialisée dans le plurilinguisme et les relations franco-allemandes

– Julia Gottuck, Apprentissages précoces, Office franco-allemand pour la Jeunesse

Inscription : Via formulaire d’inscription

Langue : français et allemand; traduction simultanée vers les deux langues