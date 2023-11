Une enseignante fait un malaise après avoir été reçue à la DSDEN

Une enseignante de l’école Victor Hugo de Graulhet a fait un malaise après avoir été reçue par la DSDEN mercredi 15 novembre indique la FSU-SNUipp du Tarn. « Une collègue de l’école a été reçue pendant 1h30 mercredi après-midi en entretien à la DSDEN par l’ensemble des chef·fes (DASEN, IEN A, Secrétaire Générale, IEN), accompagnée par deux représentant·es de la FSU-SNUipp. L’entretien a été d’une dureté assez rare et extrêmement éprouvant, à tel point qu’en sortant de celui-ci, cette collègue a eu de plus en plus de mal à respirer jusqu’à s’effondrer au pied des marches de la DSDEN, les pompier·ères ont dû la stabiliser sur place et l’amener aux urgences. C’est la première fois qu’un entretien se termine de façon aussi dramatique, mais de plus en plus fréquemment, les collègues ressortent des entretiens avec la hiérarchie lessivé·es, vidé·es, remis·es en cause dans leur professionnalité, souvent en arrêt maladie et ayant perdu toute motivation pour leur métier ».

En réponse, les enseignants et enseignantes de l’école Victor Hugo de Graulhet ont décidé de se mettre en grève mardi 21 novembre « pour dénoncer les conditions de l’entretien de leur collègue et ses conséquences, le manque de soutien et le mépris de la hiérarchie ».

« D’autres écoles de Graulhet et des alentours, ainsi que des personnels du collège de Graulhet sont en discussion pour se joindre à cette grève » ajoute le syndicat.