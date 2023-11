Défi ecosystem : Sensibilisez vos classes de cycles 2 & 3 à la seconde vie des équipements électriques

Le Défi ecosystem est un projet pédagogique clé en main, composé de 8 activités à réaliser en classe pour sensibiliser les élèves du CP à la 6e à la réparation, au don et au recyclage des appareils électriques et électroniques et des ampoules.

Comment ça fonctionne ?

Vous inscrivez votre classe sur le site www.ledefi.eco Nous vous envoyons gratuitement un kit pédagogique : Découvrir le kit Vous réalisez en classe des activités ludiques et pédagogiques :

Conçues pour s’inscrire dans le programme de l’Education nationale, elles sont modulables et adaptables à votre projet de classe, au temps que vous souhaitez y consacrer… En savoir plus sur les activités

Vous validez les défis réalisés sur le site.

Le projet repose sur une mécanique solidaire avec les ONG Electriciens sans frontières et l’Ecole du Bayon : les activités validées alimentent un compte de défis relevés par l’ensemble des classes inscrites :

1 000 défis validés = 1 projet solidaire financé par ecosystem

