Redoublement, groupes de niveaux : des annonces pour le 5 décembre

C’est du salon des maires que Gabriel Attal a fait sa dernière annonce : l’annonce d’une série d’annonces le 5 décembre prochain pour « élever le niveau ». Et pour un plan si ambitieux, il promet de lever le « tabou du redoublement » et de créer des groupes de niveaux en mathématiques et en français. Des promesses très loin des préconisations scientifiques en la matière.

Le choix de la date est loin d’être anodin. En effet, c’est le 5 décembre que l’OCDE dévoilera les résultat de l’enquête PISA. Des résultats qui confirmeront, sans nul doute, la place de mauvaise élève de la France qui est un des pays qui réussit le moins à atténuer l’impact du milieu socio-économique sur les résultats scolaires.

Et quant à la formation des professeurs, cela attendra janvier a expliqué le ministre.